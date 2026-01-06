ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14-годишен ученик извади кръста от водното огледало в Кърджали (Снимки)

Ненко Станев

[email protected]

1284
СНИМКА: Ненко Станев

14-годишният Димитър Николов извади кръста от водите водното огледало на река Арда в Кърджали. Димитър Николов е ученик и тренира водна топка. Скача за кръста в река Арда за първи път.

"Надявах се да извадя кръста и се случи, въпреки че в реката скочиха и много мъже. Пожелавам здраве за всички", заяви Димитър Николов, след като излезе от реката.

31 мъже се включиха в ритуала. Празничното богослужение в храм "Св. Йоан предтеча" в кърджалийския кв. "Веселчане" беше отслужено от Пловдивския митрополит Николай. Тук бяха областният управител Никола Чанев, кметът на общината Ерол Мюмюн и депутатката цвета Караянчева. Владиката отклужи водосвет и освети бойните знамена на военното формирование на съвместно командване на специалните операции в Пловдив с командир бригаден генерал Божидар Бойков.

След като хвърли кръста в Арда владиката повтори ритуала и в басейн с топла вода, в който скочиха голям брой деца. От басейна кръстът беше изваден от Виктор Недялков също на 14 години. 

СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев

СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев
СНИМКА: Ненко Станев

