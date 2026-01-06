Столична община: Планът за Витоша допуска нови лифтове, но трябва да се преработи

Столичната община представи своето становище по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша" - ключов документ за бъдещето на планината, който определя правилата за опазване и достъпност. Общината подкрепя необходимостта от актуализация на плана, като същевременно счита, че той следва да бъде прецизиран и доработен така, че да се превърне в ясен, работещ и законосъобразен инструмент за управление на планината. Това съобщиха от "Московска" 33.

Становището на общината е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко планът създава ясна и приложима рамка за управление. Оценката потвърждава наличието на положителни елементи в проекта, които кореспондират с принципите на "Визията за Витоша" на кмета на София Васил Терзиев. Сред тях са възможности за подмяна на остарели лифтове с нови по-безопасни и екологични съоръжения, изграждане на нови трасета като публична инфраструктура, разширяване на съществуващи просеки и сервитути, както и подобряване на пътната инфраструктура за по-добър достъп до планината. В същото време анализът посочва редица съществени неясноти и противоречия, които могат да възпрепятстват ефективното прилагане на плана, посочват от общината.

Според кметството липсва приключена екологична оценка, което поставя под риск законосъобразността на плана и създава предпоставки за съдебно блокиране при прилагането му. Зонирането е неясно и противоречиво, като зоната за туризъм е крайно ограничена и не отговаря на реалното натоварване и интерес към планината. Има сериозни разминавания в данните за транспортната инфраструктура, включително липса на яснота за режима на лифтовете с транспортна функция като Княжевския и Драгалевския лифт. Използвани са остарели и непълни данни за туристически потоци, инфраструктура и състояние на лифтовите съоръжения, без ясна визия за тяхното възстановяване и модернизация. Отсъства изрична цел за балансирано развитие на туризма и рекреацията, въпреки ключовата им роля за общественото ползване на планината. Ски и спортните дейности са третирани основно като строителство, без достатъчна яснота как се съчетават с целите за опазване на природата и биоразнообразието. Тази конкретика показва, че планът се нуждае от съществено прецизиране, за да стане ефективен и предвидим инструмент за управление на Витоша. Той трябва да гарантира правна сигурност и да улеснява реализацията на политики и проекти в обществен интерес, включително възстановяването на лифтовете като обществен транспорт и развитието на по-достъпна и безопасна планина, посочват от общината.

Още от първия ден на мандата Витоша е сред основните приоритети на кмета на София Васил Терзиев. Планината е неразделна част от града и качеството на живот в него, а натрупаните през годините проблеми показаха нуждата от ясна, дългосрочна и последователна политика. Именно като отговор на този дефицит беше създаден проектът „Визия за Витоша" - стратегическа рамка за това как София може да има модерна, достъпна и защитена планина. Визията стъпва върху няколко ключови принципа: целогодишен и устойчив достъп до планината; модерни и безопасни условия за туризъм и спорт; опазване на природата, биоразнообразието и водните ресурси; Витоша като социална планина - място за деца, семейства и активен отдих; добро системно управление, а не решения „на парче", напомнят от "Московска"' 33.

„Витоша е планина, която искаме нашите деца да познават, обичат и пазят. За да я съхраним и направим по-достъпна и безопасна, планът за управление трябва да бъде ясен, законосъобразен и работещ инструмент, който подкрепя както хората, така и природата. Продължаваме да изразяваме своята готовност да работим с всички страни за развитието на планината, защото Витоша трябва да е общ приоритет, отвъд което и да е управление", коментира кметът на София Васил Терзиев.