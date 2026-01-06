ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наводнения в Южна Босна и Херцеговина след поройни...

100 инвертора, соларни батерии и фотоволтаици изпепелени в склад в Хасково

Пожар. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

При пожара в склад в Хасково вчера в късния следобед са изгорели 100 инвертора, 100 соларни батерии и 100 фотоволтаични панели, съобщи в ежедневния си информационен бюлетин Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", информира БТА.

Пожарът, сигнал за който е подаден в 16,04 ч., е унищожил и около 40 автомобилни гуми, около 100 квадратни метра покривна конструкция и друго оборудване, намиращо се в помещението. Спасени са две съседни сгради.

Пожарът бе потушен към 18 ч. На място бяха пет противопожарни автомобила, единият от които снабден с висока вишка. 

Днес предстои оглед за установяване причините за пожара, уточняват от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

 

 

