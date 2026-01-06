Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела!

"Тръмп освободи Венецуела!", заяви в публикация в профила си във фейсбук депутатът от ГЕРБ Делян Добрев относно залавянето на президента на Венецуела Николас Мадуро в акция на Щатите преди няколко дни.

"Гледам как всички вкупом са се "снишили" по темата Венецуала..." започна Добрев и допълни, че от шофьор на автобус Мадуро "се превърна в диктатор, който докара богатата Венецуела до просешка тояга". Той написа, че под негово управление в страната са се появили проблеми като "хиперинфлация, бедност, крах на икономиката, близо 1/3 от венецуелците са прогонени извън страната си, международна изолация"

Добрев изрази мнение, че акцията по свалянето на Мадуро ще се отрази позитивно на страната, защото "инвестициите на американските добивни компании ще създадат работни места, ще повишат заплатите, ще доведат до приходи в бюджета за пенсии и здравеопазване" и добави, че "свободните от Мадуро избори ще върнат демокрацията в страната".

"Браво на Тръмп! Честито на венецуелския народ! Има още диктатори! Стискам палци и тях да ги последва същата съдба!" написа още Добрев.