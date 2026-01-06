Арест за мъж и жена в момент на наркосделка

Арестуваха за мъж и жена в момент на наркосделка в понеделник, в рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества. Кюстендилски криминалисти са задържали на ул. „Цар Симеон" в града 40-годишна жена и 38-годишен мъж след покупко-продажба на наркотично вещество. При извършения обиск служителите са иззели от „клиентката" опаковка с бяло прахообразно и на бучки вещество, което при направения тест е реагирало на амфетамин.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.