Арест за мъж и жена в момент на наркосделка

Тони Маскръчка

1308
Амфетамин Снимка: МВР

Арестуваха за мъж и жена в момент на наркосделка в понеделник, в рамките на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества. Кюстендилски криминалисти са задържали на ул. „Цар Симеон" в града 40-годишна жена и 38-годишен мъж след покупко-продажба на наркотично вещество. При извършения обиск служителите са иззели от „клиентката" опаковка с бяло прахообразно и на бучки вещество, което при направения тест е реагирало на амфетамин.

Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

Амфетамин Снимка: МВР

