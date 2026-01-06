Обвиниха жена, ритала, удряла с пластмасова кофа и дърпала ушите на баща си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 37-годишна жена, нанесла телесна повреда на възрастния си баща.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 04.01.2026 г. в жилище в ж.к. „Младост-3" в гр. София обвиняемата Е.Д. е ритала с крака в тялото баща си, ударила го е с пластмасова кофа в лицето и му е дърпала ушите. Вследствие на ударите Е.Д. е нанесла на пенсионера лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5а, вр. чл.130, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Е.Д. е осъждана. Предвид възможността да извърши друго престъпление, тя е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемата.