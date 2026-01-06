ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Наводнения в Южна Босна и Херцеговина след поройни...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22034586 www.24chasa.bg

Двама мъже се опитаха да откраднат шоколади за 150 евро от хипермаркет в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1384
Магазин Снимка: Орлин Цанев

Друга млада жена задигнала стока за 50 евро от магазин в район "Северен"

Двама мъже са заловени в момент на кражба от търговски обект в пловдивския район "Източен", съобщават от МВР.

Вчера те се опитали да излязат извън касовата зона с незаплатени шоколади на стойност 150 евро, но били заловени. След това ги отвели в ареста на Шесто районно управление. Срещу тях е започнато бързо производство. 

През деня на сигнал за подобно посегателство се отзовали и служители от Трето районно, след като в магазин на известна верига за текстилни и битови продукти в район "Северен" била установена липсата на стоки за около 50 евро. Като заподозряна е млада жена, срещу която се води предварителна проверка.

Магазин Снимка: Орлин Цанев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)