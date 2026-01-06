Двама мъже се опитаха да откраднат шоколади за 150 евро от хипермаркет в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Друга млада жена задигнала стока за 50 евро от магазин в район "Северен"

Двама мъже са заловени в момент на кражба от търговски обект в пловдивския район "Източен", съобщават от МВР.

Вчера те се опитали да излязат извън касовата зона с незаплатени шоколади на стойност 150 евро, но били заловени. След това ги отвели в ареста на Шесто районно управление. Срещу тях е започнато бързо производство.

През деня на сигнал за подобно посегателство се отзовали и служители от Трето районно, след като в магазин на известна верига за текстилни и битови продукти в район "Северен" била установена липсата на стоки за около 50 евро. Като заподозряна е млада жена, срещу която се води предварителна проверка.