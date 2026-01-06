Масов бой с дървени колове в село Мечка, има пострадали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При масово сбиване в плевенското село Мечка са пострадали трима мъже, съобщиха от полицията.

Масов бой е станал вчера на улича в плевенското село Мечка. Пострадали са трима - 19-годишен, 25-годишен и 20-годишен, като най-младият от тях е настанен за лечение в болница в областния град, с черепно-мозъчна травма. На другите е оказана медицинска помощ и са освободени за домашно лечение.

След постъпил сигнал в Районното управление Пордим в 15:30 часа на мястото са изпратени полицейски служители. Извършени са огледи и са иззети са дървени колове, с които е извършено нападението, както и други веществени доказателства.

По случая са задържани 20-годишен и 22-годишен, като участници в сбиване и е започнало разследване.