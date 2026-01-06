Сърбин от "Розовите пантери", участвал в обир на бижута за 580 хил. евро в Гърция, е арестуван у нас

Сърбин, участвал в обир на бижута за 580 хил. евро от магазин в Халкидики, е арестуван нас, съобщи полицията в Гърция.

Двама членове на престъпна организация "Розовите пантери" бяха арестувани в чужбина за обира на магазин за бижута в Халкидики. Те откраднали часовници и ценности на стойност почти 580 000 евро.

Арестите са извършени в България и Хърватия, съгласно европейски заповеди за арест, за участие в престъпна организация, грабеж с подстрекателство, утежнена кражба, фалшифициране, както и за нарушения на закона за оръжията.

Полицейски служители от Поддирекция за борба с организираната престъпност в Северна Гърция разследваха грабежа на магазин за бижута в хотелски комплекс на Халкидики, извършен на 2 септември 2025 г.

По случая са идентифицирани двама чужденци на 48 и 46 години, срещу които са издадени европейски заповеди за арест, по силата на които те са задържани съответно в България и Хърватия.

Това са членове на престъпна организация, структурирана в рамките на Транснационалните престъпни групи и организации на балканската организирана престъпност, под името „Розови пантери", специализирана в обири на бижутерски магазини, които се характеризират с висока степен на организираност, адаптивност и развиващи се методи на действие.

Както стана ясно от разследването на Отдела за преследване на престъпления срещу живота и собствеността, със съдействието на полицейски служители от Отдела за преследване и разследване на престъпления от Полигирос, Халкидики, както и чрез международно полицейско сътрудничество и обмен на информация с чуждестранни органи на европейски държави и Европол, четирима членове на посочената престъпна организация са действали на гръцка територия от 20 август до 2 септември 2025 г. с цел извършване на грабежа на бижутерския магазин.

Що се отнася до начина им на действие, членовете на престъпната организация са влезли в страната ни от чужбина по различно време и, използвайки фалшиви документи за пътуване, са наемали превозни средства, на които са поставяли откраднати регистрационни номера, с цел да предотвратят разкриването им от властите, съобщават от гръцката полиция.

За да постигнат целта си, те са провели многократно разузнаване на района, както и детайлно планиране на обира, като за преминаването и бягството си от бижутерския магазин са използвали превозни средства, както и електрически скутери.

По време на обира 48-годишният, заедно с неизвестен съучастник, са обездвижили двама служители под дулото на пистолет и са откраднали луксозни часовници и ценности на обща стойност -579 805,75 евро. В същото време 46-годишният, заедно с неизвестна съучастничка, са изпълнявали поддържаща роля, като са се престрували на посетители и са наблюдавали околността.

Отбелязва се, че 48-годишният мъж е издирван в Швейцария за кражби с взлом, а участието му в подобни случаи на въоръжени грабежи в други европейски страни през 2024 и 2025 г. се разследва.

След ареста на 48-годишния и 46-годишния мъж се очаква решението на компетентните съдебни органи относно екстрадицията им в Гърция.