Румен Овчаров: Радев няма да посмее да излезе на политическия терен

Според бившия енергиен министър Румен Овчаров президентът Румен Радев няма да излезе на политическия терен.

"Той няма да посмее да излезе, а и да излезе - не мисля, че ще е алтернатива. Той е част от същата сглобка. Няма алтернатива. На изборите ще имаме повторение на същите сцени, като отпреди две години. Резултатът ще бъде още от същото, може би с малки корекции. Въпросът не се свежда до смяната на две лица. Да, тази смяна е необходимото, но не достатъчното условие за промяната в България", прогнозира Овчаров.

По думите му президентът "е върнал мафията в енергетиката".

"На пръв поглед всичко върви нормално. Остава да чакаме потока от чуждестранни инвестиции, които ще потекат в България. Това бяха едни от аргументите, които ни обясняваха, каза Овчаров, коментирайки превалутирането.

"Швейцарското правило е опит за поддържане на ниско равнище на пенсии. В България коефициентът на заместване е 47%. Коефициентът на заместване е пенсията, която получаваш спрямо заплатата, която си получавал. По най-елементарните изследвания този коефициент трябва да бъде минимум 80. Не запазват нивата на пенсии и се опитвам да ни убедят, че правят голямо чудо. В същото време се опитваха да увеличат осигурителните вноски. БСП няма с какво да се похвали. Това управление е позор за партията", коментира той пред Bulgaria ON AIR.

"Атанас Зафиров този път не се хвана на въдицата на Кирил Добрев. Виновният е един. Добрев дърпаше конците в партията и Драго Стойнев. Това са хората, които носят отговорност за случващото се. Доста е сложа ситуацията в БСП", смята Овчаров.

"В момента са сложени мембрани с метални пръти, че не могат да се отворят, ако се наложи. Рискът е, че там може да се получи такъв разрив, че ще ни се видят шега много от авариите досега. България няма държавен технически надзор. Съдовете под налягане не се контролират от никого. Има т.нар. ведомствен технологичен контрол", анализира гостът.

Според Овчаров нищо не се случва на световните пазари за петрол.

"Брентът си е 60 долара. Трябва да видим какво действително се случва. Кой контролира на пръв поглед изглежда, че е ясно. Друг е въпросът кай контролира тези, които контролират", посочи бившият енергиен министър.

Той подчерта, че е оптимист за 2026 г.