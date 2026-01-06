ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил освети бойните знамена за Богоявление (Снимки)

Патриарх Даниил освети бойните знамена за Богоявление СНИМКА: Георги Кюрпанов

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил освети бойните знамена по случай 6 януари- Йордановден. Ритуалът по водосвета на знамената на армията се състоя пред паметника на Незнайния войн в столицата. Той бе изпълнен от патриарх Даниил съвместно със свещеници от Българската православна църква. 

Президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, военният министър в оставка Атанас Запрянов СНИМКА: Георги Кюрпанов
СНИМКА: Георги Кюрпанов
СНИМКА: Георги Кюрпанов

На церемонията присъстваха президентът Румен Радев и вицепрезидентката Илияна Йотова, шефката на Народното събрание Рая Назарян, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, шефът на военната комисия от ГЕРБ Христо Гаджев, депутатите от ДПС-Ново начало Йордан Цонев и Станислав Анастасов, от ПП-ДБ Надежда Йорданова и Радослав Рибарски, от БСП Наталия Киселова и Драгомир Стойнев и от АПС Джейхан Ибрямов, кметът на София Васил Терзиев, шефът на Столичния общински съвет Цветомир Петров, регионалният министър в оставка Иван Иванов, вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров

Военни на ритуала за Богоявление СНИМКА: Георги Кюрпанов
Ритуалът по освещаване на бойните знамена на армията СНИМКА: Георги Кюрпанов
Президентът Румен Радев СНИМКА: Георги Кюрпанов
Пред паметника на Незнайния войн бяха поднесени венци, а президентът Радев прие почетния строй на представителните части на армията.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

