Бъдещ пилот извади кръста от река Марица в Пазарджик

22-годишният Александър Тодоров от Пазарджик, който учи за пилот в Военното училище в Долна Митрополия, извади богоявленския кръст от водите на река Марица в областния град. Младежът се хвърля за трети път в ритуала за разпятието, но за първи път го хваща тази година. Той е ного щастлив, че е успял да се пребори за кръста и пожела здраве на всички.

Литийното ществие тръгна от Катедралния храм "Успение на Света Богородица" в Пазарджик и в него бяха областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова, кметът на общината Петър Куленски, председателят на Общинския съвет Десислава Тодорова, общественици, много граждани, които изгледаха ритуала по хвърлянето и ваденето на кръста.

16-годишният Николай Иванов пък е късметлията, извадил кръста от езерото "Клептуза" във Велинград. Във водите на езерото се хвърлиха 18 младежи, а Николай сподели пред събралите се, че се хвърля за трети път в богоявленския ритуал.