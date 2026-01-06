ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кола падна в река в Градежница, шофьорът е с положителна проба за метамфетамин

Кола падна в река в Градежница, шофьорът е с положителна проба за метамфетамин

Росица Христова

[email protected]

1724
Водач на автомобил и спътничката му пострадаха, след като превозното средство падна в реката в тетевенското село Градежница. Инцидентът станал в понеделник привечер, тогава бил подаден сигнал и в РУ Тетевен.
Към мястото на произшествието незабавно е изпратен полицейски екип. Оказана била помощ на 28-годишния водач от с. Глогово и 21-годишната му спътничка.
По първоначална информация, водачът загубил контрол над автомобила и е последвало падане в коритото на реката. Двамата са откарани за преглед и лечение в болница в Плевен. Водачът е тестван с техническо средство за алкохол и наркотици, като пробата за наркотици е дала положителен резултат за метамфетамин.
Установено е още, че превозното средство е с прекратена регистрация, а регистрационните табели поставени на него са издадени за друг автомобил. По случая в РУ Тетевен е образувано досъдебно производство и работата продължава.

