Река Тимок край Брегово рязко вдигна нивото си, засега дигите удържат водите

Областният управител на област Видин Ани Арутюнян, извърши съвместна проверка на състоянието на дигите на реките Тимок и Делейнска в района на Брегово и село Делейна. В инспекцията се включиха Стилиян Пешев, директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" във Видин и Янчо Василев, управител на „Напоителни системи".

В резултат на обилните валежи и топенето на снега на територията на съседна Сърбия, нивото на река Тимок през последните два дни се е покачило, но към момента няма опасност за наводняване на населените места в региона. Проведената проверка установи, че нивото на реката в района на Брегово се е увеличило с 50 см за четири часа. Въпреки това, не се очаква засега водите да излязат извън дигите.

Превантивни мерки са предприети в региона, като на критичните участъци са изградени временни диги от чували с пясък. В допълнение, наблюдението на място продължава, а в района на река Делейнска, близо до селото, е осигурена защита на първите къщи с временни защитни съоръжения. По информация от кмета на община Брегово Илиян Бърсанов, местните власти са в готовност за незабавна реакция, при необходимост.

Областната администрация във Видин пък поддържа постоянна връзка с Националния институт по метеорология и хидрология и редовно извършва мониторинг на водните обекти в областта. Засега техническото състояние на язовирите е добро, а водните нива са под средните за сезона. Проводимостта на речните корита и деретата е нормална, без запушвания или предпоставки за наводнения.

През 2025 г. беше извършена комплексна проверка на проводимостта на речните участъци в област Видин, като бяха изготвени програми за планово почистване на участъци с намалена проводимост. Въз основа на тези констатации са подадени искания за финансиране на плановите програми към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Областният управител Ани Арутюнян увери, че всички членове на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия остават в пълна готовност за бърза реакция и своевременно предприемане на необходими действия в случай на влошаване на обстановката.