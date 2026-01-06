Румен Радев: Ще връча първия мандат възможно най-скоро

Президентът призова за масово гласуване, за да се намали т.нар. корпоративен вот

Ние с г-жа Йотова не сме избрани, за да обединяваме партиите, избрани сме да обединяваме българските граждани, заяви той

Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента, коментира Радев ареста на венецуелския си колега Николас Мадуро

Възможно най-скоро. Така президентът Румен Радев отговори на въпроса кога ще връчи първия мандат за съставяне на правителство. Държавният глава се включи в ритуала по освещаване на бойните знамена на армията по случай Богоявление.

Радев обясни, че партиите "още са в почивка", но мандатът, който по Конституция трябва да бъде връчен на ГЕРБ, ще бъде връчен скоро. Запитан дали това означава стартиране на процедурата още тази седмица, президентът не даде точен отговор, но обясни, че ще информира своевременно за своето решение.

"Както вие следихте консултациите, партиите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-то Народно събрание, но и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието в изборния процес. Силно се надявам да го спазят, защото само след броени седмици депутатите ще потърсят доверието на избирателите, а нямат много време за тези законодателни промени, така че да се намали до максимум субективизмът в броенето и отчитането на гласовете", каза още Радев.

Според него това може да стане само със 100% машинно гласуване с електронно отчитане на гласовете, но задължително с ръчно преброяване на разписките. Дали ще се навлезе в нова спирала от избори, могат да решат само гражданите, категоричен бе Радев. Затова и призова за масово гласуване, за да "може наистина да се снижи до минимум корпоративният, купеният и принудителният вот", допълни той.

През ноември предстоят и избори за нов президент, а тази година е последната, в която постът е заеман от Радев. Запитан дали ще направи отчет за края на мандата си, той бе категоричен, че отчетът е даден всеки ден с направеното за гражданите.

"Въпреки всички критики от началото на нашия мандат, специално към мен, че разединявам нацията, категоричната победа на вторите президентски избори, на които участвахме, въпреки всички тези опорки ясно се видя, че хората имат друго мнение. Най-важното е да обединяваме българите около техните най-важни интереси. Ние с г-жа Йотова не сме избрани, за да обединяваме партиите, избрани сме да обединяваме българските граждани срещу всеки опит правата им да бъдат нарушавани", заяви Радев.

Запитан дали това означава да обедини гражданите и на парламентарни избори чрез участие със свой политически проект, той отговори, че "тя тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да я спрягат".

По-належащият въпрос бил къде са изчезнали старите партии, които "оставиха страната без бюджет", допълни държавният глава.

Относно ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, президентът Радев заяви, че управляващите положили "неистови усилия" за тази 1 година да "ограничат международните прояви и правомощия на президентската институция". Като примери за това даде срещите на върха на НАТО и сесията на общото събрание на ООН.

"Сега странно при такава голяма активност и желание да изразяват външната политика, странно мълчат. Всъщност правителство, което по Конституция ръководи и осъществява външната политика, не смее нито да я формулира, нито да я заяви. Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента и се натрупаха прецеденти, който засилват риска пред всяка страна за нейната сигурност", заяви държавният глава.

Именно затова трябва да се засили грижата за българската армия и отбранителните ни способности, както и силата, и стратегическата тежест на съюзите, в които членуваме.

"Свидетели сме на правото на силата и това носи редица рискове пред международната сигурност", допълни той.