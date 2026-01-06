ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

34 шофьори, хванати с алкохол и дрога, са осъдени в Кюстендил през 2025 г.

Тони Маскръчка

Съдебната палата в Кюстендил.

В Районен съд Кюстендил, през 2025 година са образувани 37 дела за управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества. За сравнение, през 2023 година тези дела са били 43 на брой, а през 2024 г. – 33 бр.

През 2025 година, ефективни наказания „лишаване от свобода" са получили 10 шофьори. През 2024 г. ефективни наказания „лишаване от свобода" са наложени на 6-има подсъдими. 24 водачи, управлявали след употреба на алкохол или наркотични вещества са получили условни наказания „лишаване от свобода", изпълнението на които е отложено за изпитателен срок от по 3 години. Едно дело е било прекратено и върнато на прокурора.

Отнети в полза на държавата са 9 автомобила, като средство да извършване на престъплението. За други 15 МПС, съдът осъжда подсъдимия да плати левовата им равностойност.

Съдебната палата в Кюстендил.

