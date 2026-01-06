Намериха починала издирваната от Стърница жена

Днес около 9:30 часа е намерена починала издирваната от село Стърница 62-годишна жена, потвърдиха от Областната дирекция на МВР – Смолян. Соня Милева е в неизвестност от събота сутринта, когато за последно е била видяна в центъра на селото, след което следите ѝ се губят.

Близки, съселяни и доброволци я издирваха в района на Стърница и към съседното село Давидково, но без резултат. В понеделник, по молба на нейните близки, жената беше обявена за общодържавно издирване.

Тази сутрин тялото ѝ е открито в местен водоем, на около 4 километра от село Стърница, в местността Инагово, съобщи говорителят на ОД на МВР – Смолян Елена Стоилова. Починалата е намерена от жители на селото.

Жената има двама сина и много роднини, които са покрусени от тежката загуба. На мястото на инцидента се извършва оглед от разследващи екипи. Причините за смъртта се изясняват.