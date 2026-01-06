Военнослужещ от 101-ви алпийски полк хвана кръста на Йордановден в Смолян

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военнослужещ от 101-ви алпийски полк хвана Светия кръст на Богоявление в Смолян. 33-годишният Петър Савов, който е родом от областния град, извади кръста от ледените води на река Черна. Той сподели, че за десети път участва в традиционния ритуал на Йордановден.

Един от най-големите християнски празници – Богоявление, беше отбелязан по традиция тържествено в Смолян. С благословението на Пловдивския митрополит Николай, в храм „Св. Висарион Смоленски" беше отслужена Архиерейска света литургия от епископ Висарион.

След службата архиерейският наместник на Смолянската духовна околия извърши Богоявленски водосвет пред храма и освети бойните знамена на 101-ви алпийски полк.

По традиция се състоя литийно шествие до моста на река Черна, в района на АРЗ. В него се включиха кметът на община Смолян Николай Мелемов, председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров, депутати, политици, общински съветници, представители на институции, граждани и миряни. В шествието участва и Общинският духов оркестър.

В ритуала по спасяването на Светия кръст тази година се включиха осем участници, които влязоха в студените води на реката. След ритуала Петър пожела здраве и късмет на всички жители на Смолян.