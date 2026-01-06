Институтът за български език: Думата "евра" е неправилна

От Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин" към Българската академия подчертаха, че в българския книжовен език правилната форма за изговаряне и изписване на новата валута на България е „евро", а не "евра". В ежедневната устна и писмена реч формата „евра" се счита за некнижовна и неправилна, заявиха от Института в официални езикови указания за правилното изписване и съкращаване на думите „евро", „цент", „евроцент" и „стотинка".

Препоръките са изготвени по запитване на Министерството на образованието и науката и имат за цел да наложат единен стандарт в официалната документация, образованието, медиите и публичната комуникация.

От Института уточняват, че в нормативните текстове, свързани с еврото, се използват няколко наименования: „евро" за основната парична единица, „цент" и „евроцент" за разменните единици, както и „стотинка". Именно думата „стотинки" ще бъде изписана върху националната страна на българските евромонети с номинал под 1 евро, като елемент от националната идентичност, заедно с надписа „БЪЛГАРИЯ" на кирилица.

Важно уточнение е, че думата „евро" няма форма за множествено число. Затова правилни са изрази като „двайсет евро", „няколко евро", „цените са в евро", независимо от числовата стойност. Това правило има особено значение в преходния период с двойно обозначаване на цените и е насочено най-вече към медиите, търговците, образователните институции и администрацията.

По отношение на съкращенията Институтът препоръчва те да се съобразяват с правилата на българския книжовен език: „евро" се съкращава като „е.", „цент" – „ц.", „евроцент" – „е.ц.", а „стотинка" и „стотинки" – „ст.". Така се цели избягване на разнобоя и неправилните съкращения, които вече се срещат в публичното пространство.