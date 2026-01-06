Хванаха 9 килограма марихуана, предназначена за Турция, в БМВ край Кърджали

9 килограма марихуана бяха открити в БМВ, пътуващо по международния път от Кърджали за Гърция, обяви изпълняващият функциите окръжен прокурор Желязко Стефанов. Луксозният автомобил, управляван от 29-годишен, бил спрян на 3 януари за проверка от патрул на гранична полиция на разклона на спирка "Джебел". Возилото било откарано до полицейския участък в Момчилград, където е извършено щателно претърсване. В праговете на автомобила били открити два тайника, натъпкани с 26 пакета суха листна маса. При направения полеви тест съдържанието на пакетите реагирало на марихуана. Атанас Куртов от ГДБОП, Желязко Стефанов, изпълняващ функциите окръжен прокурор и Дафин Каменов, наблюдаващ прокурор. СНИМКА: НЕНКО СТАНЕВ

"Мъжът, управлявал автомобила е задържан за 72 часа и предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража", каза наблюдаващият прокурор Дафин Каменов. Той допълни, че срещу арестувания я повдигнато обвинение за държане на наркотици в особено големи размери. Стойността на заловения наркотик е 188 000 лева. 29-годишният бил варненец с адресна регистрация в Хасково, но живеел в Обзор. Проверка показала, че през 2024 година е имал чести пътувания до Гърция.

Наркотикът е бил укрит в два тайника в праговете на автомобила. Хванатият наркотик е бил предназначен за Турция, като е трябвало автомобилът, с който е пренасян, да премине транзитно през Гърция.

"През последните 3 месеца се използват алтернативни маршрути за пренос на наркотици", обясни Атанас Куртов от ГДБОП. Той допълни, че разработката е от около 3 месеца и в нея са участвали също ДАНС, Гранична полиция и окръжна прокуратура.