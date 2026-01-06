Иззеха незаконно оръжие и над 300 боеприпаси къща в село Становец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Незаконно оръжие и над 300 боеприпаси са иззети от частен дом в хитринското село Становец, обитаван от 84-годишен мъж с постоянен адрес в Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Проверката е извършена малко преди 13:00 часа вчера. В частен дом, обитаван от мъжа, полицаи от Шумен са намерили и иззели гладкоцевна пушка, успоредка – 12 калибър и общо 309 патрона с различен калибър.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА.

Припомняме, че полицаи иззеха оръжия, боеприпаси и антики от имоти в Шуменско през февруари м.г.