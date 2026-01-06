Атанас Запрянов: Некомплектът в армията намаля с 4,3% през 2025 г.

Заради политическата криза няма да можем да стартираме проектите за модернизация на армията, нито да наемаме нови войници, каза още министърът на отбраната в оставка

Перспективата през 2026 г., от гледна точка на постигнатото през 2025 г., е много добра, но политическата криза, в която настъпваме и липсата на бюджет налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет. Спираме и наемането на войници.

Това каза военният министър в оставка Атанас Запрянов, който участва в ритуала по освещаването на бойните знамена на армията по случай Богоявление.

През изминалата година от Министерството на отбраната проведоха 24 конкурса. От тях в армията били наети 1300 души на служба, обясни Запрянов. Тъй като последният конкурс продължава, оптимизмът в ръководството на армията е бройката да достигне 1500 военнослужещи.

През 2025 г. стартираха и проектите за модернизация на армията, повечето от които, да финансирани по механизма на Европейската комисия за инвестиции в отбраната SAFE. Запрянов припомни, че проектът за придобиване на трикоординатни радари съвместно с Франция вече е в парламента и очаква гласуване. Националният план пък е в ЕК, като отзивите оттам са, че 9-те проекта на армията ще бъдат одобрени.

"Чакаме през февруари съвета да одобри плана и да предложи заемно споразумение за 3, 261 млрд. евро. В условията на политическа криза и удължен бюджет, в който не може да има заеми, значи, че ще трябва да минат изборите, да има политически избрано правителство и парламент, който да утвърди такова заемно споразумение. Затова казвам, че постигнатото през 2025 г. даваше възможност да продължи темпа на модернизация и попълване на некомплекта в армията, но в тези условия Министерството на отбраната и отбранителния сектор ще трябва да изчакат", коментира Запрянов.

Той съобщи, че през последната година некомплектът при военните е намалял с 4,3%: от 28% вече е 23,7%, а общо за армията е с 2% по-нисък.

С удължителния бюджет няма условия и средства за стартиране на нови процедури за наемане на военнослужещи и стартирането на проектите за модернизация на армията.

"Парадоксално или не, всички проекти за отбранителния сектор за над 100 млн. трябва да минат за одобрение в Народното събрание", допълни военният министър в оставка.

"Набрахме добра инерция през 2025 г., много работа се свърши. Работим с конкретна цел: до 2030 г. българската армия да заеме достойно място във военния баланс на силите в регионален мащаб. Надявам се тази инерция да продължи, да се намери мъдрост и държавническо мислене в ръководството на държавата, дори в тези условия да се намери механизъм за финансиране и проектите да вървят", коментира и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.