ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

BMW отчита рекордни продажби в САЩ заради местен з...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22035944 www.24chasa.bg

Погребват Димитър Пенев в родното Мировяне

7904
Цялото Мировяне дойде в храма, за да си вземе последно сбогом със Стратега. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Започна погребението на големия ни треньор Димитър Пенев. Наставникът, извел националния отбор до историческото четвърто място на световното през 1994 г., почина на 80-годишна възраст на 3 януари.

Емо Костадинов носи цветя на погребението на треньора си.
Емо Костадинов носи цветя на погребението на треньора си.
Пламен Николов
Пламен Николов

Вчера бе поклонението пред тленните останки на последния обединител на нацията. А днес в родното му Мировяне е погребението му.

Редици близки и приятели на Димитър Пенев са на опелото в храма. Да си вземат последно сбогом с Пенета дойдоха Емил Костадинов и Пламен Николов. Тук са още Георги Донков, Гошо Гинчев и шефът в ЦСКА Бойко Величков.

Опелото на Стратега в родното му село продължава вече над час.

Георги Донков и Бойко Величков
Георги Донков и Бойко Величков

***

Поклонението на Стратега бе вчера на пистата на стадион "Васил Левски" и продължи над 3 часа в работен ден. Хиляди спокойно чакаха на националния стадион, за да се простят с Димитър Пенев. 

Върху отворения ковчег се появиха шаловете на повечето отбори от елита, ЦСКА и “Левски” бяха един до друг. Без да се чуе една обида, една псувня към противника. Защото там бяха българите. Тези, които Пената обединяваше до последно.

Един микробус не събра венците и цветята от поклонението. Трябваха няколко курса, за да бъдат извозени към Мировяне, където ще бъде погребан Димитър Пенев.

Четвъртите в света може да са закъснявали за тренировка, когато им беше треньор, но този път Христо Стоичков и Емил Костадинов подраниха с близо час. След това се появиха всички налични, водени от дясната му ръка Красимир Борисов. Наско Сираков, Даниел Боримиров, Николай Илиев, Йордан Лечков, Красимир Балъков, Илиян Киряков, общо 16 човека с администратора Сашо Динев и масажиста Христо Запрянов-Доцента. Всички с еднакви букети, като отбор. Стоичков се наведе и целуна треньора си по челото. След това положи в ковчега негова фланелка от световното в САЩ с подписите на тези, които дойдоха на поклонението. Златният отбор изпрати златния си треньор с аплодисменти.

Димитър Бербатов повтори жеста на Камата и се сбогува с треньора си с целувка по челото. Както сам признава, той го има за своя футболен баща.

Плътно до Бербатов бе и Мартин Петров, а двамата поднесоха и букет от Стилиян Петров, който не успя да се прибере за поклонението.

Първи с Пената логично се простиха най-близките му, водени от съпругата му Надя, с която бяха заедно 60 години. Дойдоха и синовете на племенника му Любослав, който в момента се бори с рак в германска клиника.

Пред Стратега се поклониха президентите Георги Първанов и Петър Стоянов. Цветя оставиха кметът на София Васил Терзиев и министърът на спорта Иван Пешев.

Най-емоционален бе дългогодишният домакин Добри Димов, с когото бяха заедно още от терена. Легендарният бай Добри плачеше по целия път към последното си сбогом. Ридаеше неутешимо, сбогувайки се със своя приятел и емблема на ЦСКА и целия български футбол. “Братко мой”, изстена той, оставяйки две червени рози. Призна, че на 3 януари го е чакал пред “Българска армия”, но Пената така и не дошъл.

Бай Добри излезе на пистата на националния стадион заедно с целия отбор на ЦСКА. Треньорът Христо Янев и директорът Бойко Величков носеха венци. След тях сбогом си взеха и играчите.

Дойдоха и великите волейболисти с името Димитър - Златанов и Каров

Големият липсващ бе президентът на БФС Георги Иванов. Централата бе представена единствено от вицепрезидента Атанас Фурнаджиев и членовете на изпълкома Румен Вълков и Пламен Манолов, което е крайно недостатъчно за човек като Димитър Пенев. Иначе присъстваха и служители на футболния съюз, както и настоящият селекционер Александър Димитров.

Сред множеството бяха и редица, свързани с “Левски” - като бившия собственик Тодор Батков и бившия директор Константин Баждеков. Но този път феновете с червени и сини шалчета и сърца бяха рамо до рамо. “Човек от народа. Изключително толерантен. При тези сблъсъци на и извън терена между “Левски” и ЦСКА не съм чул от него лоша дума. Вижте колко левскари имаше”, коментира Батков. По време на дългото сбогуване с легендата дори небето за кратко заплака за Стратега, но капките дъжд просто се сливаха със сълзите, а множество обикновени хора продължаваха да чакат да оставят цветя и да се поклонят пред извънземното величие на вечно земния Димитър Пенев.

Цялото Мировяне дойде в храма, за да си вземе последно сбогом със Стратега. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Емо Костадинов носи цветя на погребението на треньора си.
Пламен Николов
Георги Донков и Бойко Величков
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Цялото Мировяне дойде в храма, за да си вземе последно сбогом със Стратега. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Емо Костадинов носи цветя на погребението на треньора си.
Пламен Николов
Георги Донков и Бойко Величков
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Цялото Мировяне дойде в храма, за да си вземе последно сбогом със Стратега. СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
Емо Костадинов носи цветя на погребението на треньора си.
Пламен Николов
Георги Донков и Бойко Величков
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ
СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)