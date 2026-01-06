Погребват Димитър Пенев в родното Мировяне

Започна погребението на големия ни треньор Димитър Пенев. Наставникът, извел националния отбор до историческото четвърто място на световното през 1994 г., почина на 80-годишна възраст на 3 януари.

Емо Костадинов носи цветя на погребението на треньора си. Пламен Николов

Вчера бе поклонението пред тленните останки на последния обединител на нацията. А днес в родното му Мировяне е погребението му.

Редици близки и приятели на Димитър Пенев са на опелото в храма. Да си вземат последно сбогом с Пенета дойдоха Емил Костадинов и Пламен Николов. Тук са още Георги Донков, Гошо Гинчев и шефът в ЦСКА Бойко Величков.

Опелото на Стратега в родното му село продължава вече над час.

Георги Донков и Бойко Величков

***

Поклонението на Стратега бе вчера на пистата на стадион "Васил Левски" и продължи над 3 часа в работен ден. Хиляди спокойно чакаха на националния стадион, за да се простят с Димитър Пенев.

Върху отворения ковчег се появиха шаловете на повечето отбори от елита, ЦСКА и “Левски” бяха един до друг. Без да се чуе една обида, една псувня към противника. Защото там бяха българите. Тези, които Пената обединяваше до последно.

Един микробус не събра венците и цветята от поклонението. Трябваха няколко курса, за да бъдат извозени към Мировяне, където ще бъде погребан Димитър Пенев.

Четвъртите в света може да са закъснявали за тренировка, когато им беше треньор, но този път Христо Стоичков и Емил Костадинов подраниха с близо час. След това се появиха всички налични, водени от дясната му ръка Красимир Борисов. Наско Сираков, Даниел Боримиров, Николай Илиев, Йордан Лечков, Красимир Балъков, Илиян Киряков, общо 16 човека с администратора Сашо Динев и масажиста Христо Запрянов-Доцента. Всички с еднакви букети, като отбор. Стоичков се наведе и целуна треньора си по челото. След това положи в ковчега негова фланелка от световното в САЩ с подписите на тези, които дойдоха на поклонението. Златният отбор изпрати златния си треньор с аплодисменти.

Димитър Бербатов повтори жеста на Камата и се сбогува с треньора си с целувка по челото. Както сам признава, той го има за своя футболен баща.

Плътно до Бербатов бе и Мартин Петров, а двамата поднесоха и букет от Стилиян Петров, който не успя да се прибере за поклонението.

Първи с Пената логично се простиха най-близките му, водени от съпругата му Надя, с която бяха заедно 60 години. Дойдоха и синовете на племенника му Любослав, който в момента се бори с рак в германска клиника.



Пред Стратега се поклониха президентите Георги Първанов и Петър Стоянов. Цветя оставиха кметът на София Васил Терзиев и министърът на спорта Иван Пешев.

Най-емоционален бе дългогодишният домакин Добри Димов, с когото бяха заедно още от терена. Легендарният бай Добри плачеше по целия път към последното си сбогом. Ридаеше неутешимо, сбогувайки се със своя приятел и емблема на ЦСКА и целия български футбол. “Братко мой”, изстена той, оставяйки две червени рози. Призна, че на 3 януари го е чакал пред “Българска армия”, но Пената така и не дошъл.

Бай Добри излезе на пистата на националния стадион заедно с целия отбор на ЦСКА. Треньорът Христо Янев и директорът Бойко Величков носеха венци. След тях сбогом си взеха и играчите.

Дойдоха и великите волейболисти с името Димитър - Златанов и Каров

Големият липсващ бе президентът на БФС Георги Иванов. Централата бе представена единствено от вицепрезидента Атанас Фурнаджиев и членовете на изпълкома Румен Вълков и Пламен Манолов, което е крайно недостатъчно за човек като Димитър Пенев. Иначе присъстваха и служители на футболния съюз, както и настоящият селекционер Александър Димитров.

Сред множеството бяха и редица, свързани с “Левски” - като бившия собственик Тодор Батков и бившия директор Константин Баждеков. Но този път феновете с червени и сини шалчета и сърца бяха рамо до рамо. “Човек от народа. Изключително толерантен. При тези сблъсъци на и извън терена между “Левски” и ЦСКА не съм чул от него лоша дума. Вижте колко левскари имаше”, коментира Батков. По време на дългото сбогуване с легендата дори небето за кратко заплака за Стратега, но капките дъжд просто се сливаха със сълзите, а множество обикновени хора продължаваха да чакат да оставят цветя и да се поклонят пред извънземното величие на вечно земния Димитър Пенев.