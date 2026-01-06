ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

BMW отчита рекордни продажби в САЩ заради местен з...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22035952 www.24chasa.bg

Паркоматите в Синята зона на Пловдив няма да работят до 8 януари

24 часа Пловдив онлайн

1148
Паркомат Снимка: Община Пловдив

На 6 и 7 януари паркоматите в Синята зона на Пловдив няма да работят, съобщи директорът на „Паркиране и репатриране" Ненко Калакунов. Причината е превалутирането на машините в евро. Клиентите на българските мобилни оператори могат да заплатят престоя си в Синята зона чрез изпращане на SMS, съдържащ регистрационен номер на автомобила на кратък номер 1332. Друг вариант за плащане в момента е чрез мобилното приложение МPark.
От 8 януари всички паркомати ще работят и ще приемат само евро. Минималното таксуване на паркомата е 50 евроцента, уточняват от общинското предприятие.

Паркомат Снимка: Община Пловдив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)