ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

BMW отчита рекордни продажби в САЩ заради местен з...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22036281 www.24chasa.bg

Съдът потвърди гаранцията от 150 и 200 хил. лв. за общинските съветници от Варна

Надежда Алексиева

[email protected]

1608
Николай Стефанов плати сам гаранцията си от 200 хил. лв. Снимка: Надежда Алексиева

Апелативният съд потвърди паричната гаранция на двамата общински съветници от Варна, които бяха арестувани с кмета Благомир Коцев - Николай Стефанов и Йордан Кателиев, съобщават от пресслужбата на институцията.

Окръжния съд във Варна измени мерките им за неотклонение от домашен арест в парична гаранция – в размер на 200 хил. за Стефанов и 150 хил. за Кателиев на 17 декември.

Двамата са предадени на съд по обвинение в участие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи.

Николай Стефанов е обвинен и в принуда.
Прокуратурата твърди, че те са действали заедно с още трима души. Съветниците бяха задържани през юли, а през октомври Софийският апелативен съд им определи домашен арест.

Николай Стефанов плати сам гаранцията си от 200 хил. лв.
Йордан Кателиев е пуснат на свобода под гаранция от 150 хил. лв., които бяха събрани с дарителска кампания.
Николай Стефанов плати сам гаранцията си от 200 хил. лв.
Йордан Кателиев е пуснат на свобода под гаранция от 150 хил. лв., които бяха събрани с дарителска кампания.
Николай Стефанов плати сам гаранцията си от 200 хил. лв.
Йордан Кателиев е пуснат на свобода под гаранция от 150 хил. лв., които бяха събрани с дарителска кампания.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)