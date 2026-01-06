Съдът потвърди гаранцията от 150 и 200 хил. лв. за общинските съветници от Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Апелативният съд потвърди паричната гаранция на двамата общински съветници от Варна, които бяха арестувани с кмета Благомир Коцев - Николай Стефанов и Йордан Кателиев, съобщават от пресслужбата на институцията.

Окръжния съд във Варна измени мерките им за неотклонение от домашен арест в парична гаранция – в размер на 200 хил. за Стефанов и 150 хил. за Кателиев на 17 декември.

Двамата са предадени на съд по обвинение в участие в престъпен сговор с цел имотна облага и искане на подкупи.

Николай Стефанов е обвинен и в принуда.

Прокуратурата твърди, че те са действали заедно с още трима души. Съветниците бяха задържани през юли, а през октомври Софийският апелативен съд им определи домашен арест.