44-годишен безработен улови кръста в Пловдив, пожела на българите да са силни (Видео, снимки)

Никола Михайлов

44-годишният Росен Генов и 12-годишният Петьо Петров отидоха с кръста при митрополит Николай да ги благослови. Снимка: Никола Михайлов

44-годишният Росен Генов от Пловдив пребори 153-има и хвана кръста в Пловдив. След хвърлянето на Разпятието реката буквално завря, всеки от претендентите напираше да го улови. В крайна сметка най-бърз се оказа Генов, който е скачал над пет пъти досега на Богоявление.

Той даде кръста на 12-годишния Петьо Петров, който бе най-малкият участник в надпреварата. И обясни, че според него така е благородно да се постъпи. Детето целуна Разпятието и заедно с 44-годишния мъж отидоха при владиката да ги благослови. 

В това време останалите смелчаци извиха хоро в реката, плискаха се и запяха химна на България. 

"Не мога да опиша чувството! За първи път улавям кръста. Пожелавам на себе си и на всички само здраве. А българите да се държат и да са силни", бяха първите думи на Росен Генов, който има едно дете и в момента е безработен.                                                                                                                                                                                                         

Всички се скупчиха в битка за улавяне на кръста в Марица. Снимка: Никола Михайлов
Митрополит Николай отслужи водосвет, преди да хвърли кръста в Марица. Снимка: Никола Михайлов
Смелчаците запяха химна на България във водите на Марица. Снимка: Никола Михайлов
След като хванаха кръста, в реката се изви хоро. Снимка: Мая Вакрилова
                                                                                                       

