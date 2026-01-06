20-годишен курсант спаси кръста под Владицишкия мост във Велико Търново

20-годишният курсант Тома Партенов спаси кръста под Владишкия мост във Велико Търново. Бъдещият офицер е от Гоце Делчев и участва в ритуала за втора поредна година.

Разпятието беше хвърлено от Никополския епископ Матей.

Във водите на Янтра влязоха над 40 души, а 25 от тях бяха курсанти. Някои от смелчаците развяваха трибагреници. След кратко боричкане кръстът се озова в ръцете на Тома Партенов, а неговите колеги започнаха да скандират: „кръстът е зелен".

Тома Партенов и колегите му се качиха на Владишкия мост, за да получат благословия с възгласи „българи юнаци". Парична награда Тома получи от епископ Матей и от кмета инж. Даниел Панов. Младият мъж беше поздравен и от началника на НВУ бригаден генерал Станчо Кайков, след като рапортува, че е изпълнил заповедта за спасяне на кръста от Янтра.

„Пожелавам си всички да са живи и здрави, да имат щастие и късмет през новата година и всичко, което си пожелавам да се сбъдва. Емоцията да влзеш във водата най-добре се описва, когато опиташ, затова се надявам следващата година да има повече хора и аз също непременно ще скоча за кръста отново. Чувството е много вълнуващо и хубаво", каза бъдещият офицер в специалност „Мотопехота".

За Богоявление в Катедралния храм „Рождество на Пресвета Богородица" беше отлужена литургия. Веднага след това литийно шествие достигна до площад „Цар Асен I", където по традиция бяха осветени знамената. Шествието с хоругви продължи до Владишкия мост.