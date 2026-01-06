ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За 6-и път: Теодор Цветков извади богоявленския кръст от водите на Дунава

31-годишният Теодор Цветков извади богоявленския кръст от река Дунав при температура на водата около 4 градуса. Освен русенеца, известен със своите благородни каузи, в традиционния ритуал по случай Богоявление се включиха още 14 участници. Най-младият от тях бе на 22 години, а най-възрастният – на 54 години. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Посвещавам изваждането на кръста на Бог. На всички българи искам да кажа да не се предават, това ни е в кръвта. Никога не спирайте да вярвате, днес доказах, че Бог е с мен и няма предизвикателство, което да не мога да преодолея", заяви Теодор Цветков. Русенецът изважда Светия кръст за 6-и път в родния си град, като точно преди 10 г. е бил първият му успех. Два пъти е печелил и благородната надпревара и в Република Северна Македония. Кметът Пенчо Милков поздрави всички участници и пожела на Теодор да не спира да се бори за каузите, в които вярва. Русенецът сподели, че след броени дни заминава за Мексико, където ще плува своята 4-а ледена миля.

Празничният ден започна със сутрешна света литургия в Катедралния храм „Света Троица", след която от храма потегли литийно шествие към понтона под хотел „Рига". По случай Богоявление Русенската света митрополия със съдействието на Община Русе и Областна администрация – Русе проведе традиционният тържествен водосвет под звуците на маршове, изпълнени от Общинския духов оркестър. Главиницкият епископ Макарий и свещеници от Русенската света митрополия благословиха знамената на почетната рота на Русенския гарнизон.

Празничното събитие бе уважено още от заместник-кметовете Енчо Енчев, Димитър Недев, Никола Лазаров и Борислав Рачев, областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев, командирът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев началникът на Военното окръжие полковник Васил Петров, директорът на Регионална дирекция „Пожарна защита и безопасност на населението" комисар Светослав Войчев, началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, управителят на ВиК – Русе инж. Илиан Милев, представители на местната и държавна власт, както и множество русенци.

