Ивайло Тодоров спаси Богоявленския кръст в Монтана

Ивайло Тодоров хвана Богоявленския кръст в Монтана. Той участва в ритуала от 18 години насам и за втори път успява да извади от водата светия символ. 38-годишният мъж получи награда от 100 Евро от Тихомир Антонов – заместник-кмет на Община Монтана и осветено сребърно кръстче от архимандрит Доситей.

Общо 25 смелчаци бяха благословени и поръсени със светена вода от архиерейския наместник на Берковска духовна околия. Най-малкият участник в ритуала беше 8-годишният Евгени от Танцов състав „Радост", а най-възрастният – Тодор от с. Бели мел. Всички, които скочиха в ледените води на Огоста, извиха мъжко хоро под звуците на Гушанската духова музика.

И тази година празникът бе организиран от Танцов състав „Радост" с хореограф Радостина Цветанова в партньорство с Община Монтана.