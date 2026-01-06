Тримата варненци, задържани за измами с QR кодове, остават в ареста

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Варненският апелативен потвърди постоянния арест за трима мъже, участвали в измами с QR-кодове и съставяне на неистински документи, съобщават от пресслужбата на институцията.

Според обвинението, групата е извършвала престъпления, свързани с използване на данни от чужди банкови карти и със съставяне на фалшиви документи в различни европейски страни.

В групата, според прокуратурата, са участвали 38-

годишният Неделчо К., 53-годишният Христо И. и 62-годишният Андон Д.

Разследващите установили, че фалшив QR код бил използван в приложения за плащане на паркинг.

Той препращал платците към уеб адрес, имитиращ оригиналния сайт.

Потърпевшите предоставяли банковите си данни, но вместо да платят за използваната услуга, сметките им били използвани за електронни разплащания без знанието и съгласието им.

Освен това, били съставяни неистински официални документи.

И тримата обвиняеми обжалваха най-тежката мярка за неотклонение пред въззивната инстанция.

Адвокатите им твърдят, че няма категорични данни да са извършили престъпление, нито опасност да се укрият.

На противоположното становище бе представителят на Апелативна прокуратура – Варна.

Апелативният съд прие, че обоснованото предположение за авторството на деянието се подкрепят от показанията на свидетели, от заключението на компютърната експертиза, трафичните данни, видеозаписи, приложени специални разузнавателни средства, писмени доказателства за парични преводи.

Престъпната дейност е свързана със специални знания за т.нар. куишинг – измама, осъществявана чрез динамични QR кодове.

Използвани са изключително конспиративни методи за комуникация, финансово зависими лица, различни виртуални приложения, включително за размяна на дигитални пари, разнообразни технически средства.