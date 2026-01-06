Нов знак за качество ще отличава добрите хотели

Нов знак за качество ще отличава хотелите с добра репутация според техните гости, съобщават от HotScore Analytics – изследователското подразделение на Хотелския форум, което следи и измерва онлайн репутацията на хотелите в България.

Знакът „V – Verified by Guests" ще насочва туроператори, организатори на събития и туристи към хотелите, които предоставят качествена услуга и високо ниво на удовлетвореност на гостите си. Гаранция за обективност и безпристрастност на отличието ще бъдат математически генерираните средни оценки на база стотици хиляди отзиви от гости на хотелите в международните платформи и сайтове за резервации, като "Букинг" (Booking.com), "Гугъл" (Google), "Трипадвайзър" (Tripadvisor) и други, съобщава БТА.

След като в продължение на четири години изчислява потребителските оценки и онлайн репутацията на хотелите в България, през тази година екипът на HotScore Analytics задълбочи проучванията си, за да създаде критерии, по които може да се определи какво е средното ниво на хотелската услуга в страната, както и кои са хотелите, които предлагат качество над това средно ниво, посочва организацията.

Като основа за създаването на знака за качество „V – Verified by Guests" послужи индексът HotScore™ – математически генерирана средна оценка на всеки хотел в България, която отчита неговите оценки в международните платформи и сайтове за резервации. При изчисляването на индекса се вземат предвид също категорията на хотела, броя коментари и няколко други параметъра, които допълнително прецизират крайния резултат.

За да изчисли индексите HotScore™ за 2025 г., екип от математици и програмисти на HotScore Analytics анализира над 500 000 оценки на малко над 1200 български хотела – всички, които отговарят на условията да имат категоризация от три и повече звезди и 20 и повече стаи (за да бъдат изключени къщите за гости и ваканционните апартаменти).

Резултатите показват, че през 2025 г. средноаритметичната оценка на индексите HotScore на всички хотели в България е 70,05 пункта. Най-високата оценка на хотел е 88,289 пункта, а най-ниската – 34,90.

Над средната оценка бяха определени четири нива на потребителска удовлетвореност и съответно четири категории на знака „V – Verified by Guests":

V – при оценка над 70,05 пункта: добро качество, гостите са доволни от хотела.

VV – при оценка над 72,00 пункта: високо качество, гостите харесват хотела.

VVV – при оценка над 76,00 пункта: много високо качество, гостите препоръчват хотела.

VVV+ – Отлично качество, изключително ценен от гостите хотел, който попада в рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria.

С цел да ориентира и международните туристи у нас, знакът „V – Verified by Guests" ще се изписва на английски. Той ще бъде оформен като физически и дигитален стикер, който хотелите ще могат да поставят в сайта си, в лобито, в онлайн каналите в социалните мрежи и други.

„През годините, във връзка със съставянето на рейтинга TOP 100 Best Hotels in Bulgaria, непрекъснато получаваме запитвания от туроператори, организатори на специални събития и рекламни агенции, които се вълнуват от една по-пълна картина на хотелите в страната, които предлагат добро качество на услугата", коментира директорът на HotScore Analytics Ива Георгиева. „Извън рейтинга TOP 100 остават десетки хотели, които заслужават вниманието на публиката, но до момента нямаше механизъм, по който да ги представим. Чрез знака „V – Verified by Guests" ние вече можем да насочим вниманието както на корпоративните клиенти, така и на туристите към тези хотели, които печелят високи оценки и биват препоръчвани от техните гости", допълва тя.