Община Върбица приключва 2025 година с положителен финансов баланс, устойчив икономически растеж и реализирани проекти във всички населени места. Това стана ясно от годишната равносметка на кмета инж. Мердин Байрям, който отчете годината като една от най-успешните за местната власт.

Според ръководството на общината, добрите резултати са постигнати благодарение на стегната финансова дисциплина, ефективен контрол върху разходите и добре работеща общинска структура. Общинските предприятия и звена са генерирали стабилни приходи и заетост, а средствата са били реинвестирани обратно в инфраструктурата и социалните дейности.

Инфраструктура без компромиси и без повишение на данъците

През 2025 г. общината е изпълнила не само планираните, но и редица допълнителни проекти, без да повишава местните данъци и такси – политика, която ще бъде запазена и през 2026 г. Сред ключовите постижения са цялостното асфалтиране на междуселищните пътища, включително трасетата Иваново – Методиево и Маломир, с което в общината вече няма неасфалтирани връзки между населените места.

Паралелно с това продължава обновяването на уличната мрежа във всички села и в град Върбица, с цел окончателно решаване на дългогодишни инфраструктурни проблеми.

Преобразяване на населените места и силен социален фокус

Общината отчита значителен напредък и в благоустрояването на публичните пространства. През изминалата година е изграден нов площад в село Методиево, напредва работата по площадите и парковите зони в селата Иваново и Менгишево, а редица стари и занемарени терени са превърнати в места за отдих и социален живот.

Социалната политика остава сред основните приоритети. Всекидневно над 1300 социално слаби, болни и хора в неравностойно положение получават топъл обяд. Детските градини в общината са безплатни, а над 1000 ученици се хранят безвъзмездно в училищата. Осигурена е заетост на близо 250 души като лични асистенти и домашни помощници, с гарантирани заплати и осигуровки.

Подкрепа от Общинския съвет и работеща администрация

Работата между кмета и Общинския съвет през годината е протичала в пълно сътрудничество. По думите на инж. Мердин Байрям, подкрепата на съветниците и добрият диалог са били ключови за навременната реализация на проектите. В основата на успехите стои и ефективната общинска администрация, която се справя с мащабния документооборот и управлението на десетки обекти едновременно.

Поглед към 2026 г.: болница и стратегически воден проект

Сред най-очакваните събития в началото на новата година е откриването на новата болница във Върбица – дългогодишна цел, вече получила лиценз от Министерството на здравеопазването. Лечебното заведение е напълно готово и предстои финализиране на етапа по привличане на медицински специалисти.

Общината работи и по един от най-мащабните си проекти – изграждане на язовир с водоземна кула, пречиствателно съоръжение за питейна вода и помпена станция, който има за цел трайно решаване на проблемите с безводието.

„Най-важното е здравето. Пожелавам на всички една спокойна, здрава и мирна Нова година“, заяви инж. Мердин Байрям. „Само когато сме заедно, можем да постигаме резултати – за нас и за бъдещите поколения.“