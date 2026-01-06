Иван Омбашиев извади Богоявленския кръст в Благоевград

Иван Омбашиев, на 38 години, от кв. „Еленово" извади Богоявленския кръст в Благоевград. Ритуалът по хвърляне на Светинята във водите на река Бистрица бе извършен от отец Николай от храм „Въведение Богородично". Традицията повелява, че този, който извади кръста ще се радва на здраве и щастие през цялата година.

Честванията на един от най-големите християнски празници Богоявление продължиха на пл. „Македония" с водосвет и освещаване на бойното знаме на 3-то бригадно командване. Сред официалните лица, присъствали на събитието, бяха кметът на Благоевград Методи Байкушев, областният управител на област Благоевград Георги Динев, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова и полк. Кирил Спаневиков – командир на 3-то бригадно командване.

Непосредствено след това програмата продължи на площад „Народни будители" с полагане на цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев по повод 178 г. от рождението на революционера. В знак на признателност към живота и делото на поета и революционер Христо Ботев глава склониха кметът на Благоевград Методи Байкушев, представители на институции, общественици и граждани.

Ученици от XI ОУ „Христо Ботев", носещо името на своя патрон, рецитираха стихове в памет на един от най-светлите образи в българската история. Тази година училището отбелязва 35 години от своето създаване.



