Врачанин грабна Богоявленския кръст във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

17-годишният Георги Венов от Враца пръв хвана богоявленския кръст във водите на Черно море до първа буна във Варна. Младежът е състезател е по водна топка и участва в ритуала по спасяване на Светия кръст на Богоявление за втори път.

Тази година за кръста се хвърлиха над сто души, сред които и една дама.

Стотици варненци се събраха около Първа буна в морската столица, за да станат свидетели на Велик Богоявленски водосвет, отслужен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, който по-рано води литургията на празника в катедралния храм „Успение Богородично" и благослови военните части и техните бойни знамена на площад „Св. св. Кирил и Методий".

29-годишният Иван от Бургас стигна пръв от 30 мъже, които се хвърлиха за кръста във варненския кв. „Аспарухово".