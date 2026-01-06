ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германец спря Димитър Кузманов на старта в Нотинга...

10-годишният Васил извади кръста от река Градска в Гоце Делчев

Тони Маскръчка

1388
10-годишният Васил извади кръста от река Градска в Гоце Делчев. СНИМКИ: Община Гоце Делчев

10-годишният Васил Попов извади Богоявленския кръст от водите на река Градска в Гоце Делчев. 25 души са хвърлиха във водите, за да спасят кръста. Той бе уловен от Андон Балтаджиев, който пък го подаде на най-малкия участник - 10-годишния Васил и той го извади от водите на реката. "Поздравления за Андон", бяха похвалите, които той получи. Неврокопският митрополит Серафим благослови Васил.

Днешният Йордановден започна с богослужение, Света литургия и Велик водосвет за празника в Катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий". След това тръгна литийно шествие по ул. „Търговска" към река Градска, където кръстът бе пуснат във водите. Осветени бяха водните извори и знамената на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Гранично полицейско управление.

