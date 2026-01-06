ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германец спря Димитър Кузманов на старта в Нотинга...

18-годишният Васил Борисов извади Богоявленския кръст от езерото в "Дружба" (Видео)

СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк

18-годишният Васил Борисов извади Богоявленския кръст от езерото в столичния квартал "Дружба". Младежът разказа, че участва за първи път в ритуала, а кръста бе хвърлен в езерото от българския патриарх Даниил.

"Това ми е мечта. Да са живи и здрави всички! Бог да пази България! Това е знак, че ще постигна всичко и че Бог е с мен", разказа Борисов.

Заради мерки за безопасност предварително бе обявено, че броят на допуснатите участници ще бъде ограничен до 40 души, които ще се определят по реда на записването им.

Преди Великия богоявленски водосвет се проведе литийно шествие, което тръгна от храм "Св. Преп. Наум Охридски". 

СНИМКА: Георги Кюрпанов - Генк
ВИДЕО: Георги Кюрпанов - Генк

