Осъждан намушкал с нож мъж пред Народния театър

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 36-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 04.01.2026 г. около 20,30 часа на площада пред Народен театър „Иван Вазов" в гр. София, обвиняемият К.Г. е нанесъл удар с нож в дланта на И.Д. Вследствие на това му причинил телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезна рана на лявата ръка. Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив, без обвиняемият да е предизвикан от пострадалия. К.Г. е демонстрирал безнаказаност и пренебрежение на установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото и телесната неприкосновеност.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода", съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

К.Г. е осъждан. С постановление на прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.