Прокуратурата се самосезира по клип, в който кола прегазва котка

Районната прокуратура в Ямбол се самосезира по публикации в интернет, показващи проявена жестокост към гръбначно животно. На видеото е заснет лек автомобил, който прегазва котка. В публикацията в социалните мрежи се посочва, че случаят е от село Поляна (община Стралджа), съобщиха от държавното обвинение.

Прокуратурата е постановила проверка по случая. Полицията в Стралджа следва да установи самоличността на извършителя на деянието, както да разпита всички, имащи отношение по случая. След приключване на проверката и докладване на наблюдаващия прокурор, ще се преценят последващи действия, посочват от прокуратурата.