ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германец спря Димитър Кузманов на старта в Нотинга...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22037175 www.24chasa.bg

Прокуратурата се самосезира по клип, в който кола прегазва котка

2664
Темида СНИМКА: Pixabay

Районната прокуратура в Ямбол се самосезира по публикации в интернет, показващи проявена жестокост към гръбначно животно. На видеото е заснет лек автомобил, който прегазва котка. В публикацията в социалните мрежи се посочва, че случаят е от село Поляна (община Стралджа), съобщиха от държавното обвинение.

Прокуратурата е постановила проверка по случая. Полицията в Стралджа следва да установи самоличността на извършителя на деянието, както да разпита всички, имащи отношение по случая. След приключване на проверката и докладване на наблюдаващия прокурор, ще се преценят последващи действия, посочват от прокуратурата.

Темида СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)