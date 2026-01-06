Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров и на втора инстанция

Осъдих Стойчо Кацаров и на втора инстанция. Това заяви депутатът от ГЕРБ и бивш директор на болница "Александровска" за периода 2013-2020 г. Костадин Ангелов в публикация във фейсбук. Той допълни, че "клеветите" на Стойчо Кацаров били наказани от Апелативен съд - София".

Ангелов осъди бившия служебен здравен министър Кацаров за 50 хил. лв. за твърдения, че е докарал болница "Александровска" до фалит.

Според решението на Софийския градски съд от тогава "от задълбочения анализ на събраните гласни доказателства се установи, че сочените от ответника (Стойчо Кацаров) факти са неверни".

"Ищецът К. А. (Костадин Ангелов) е поел управлението на УМБАЛ "Александровска" ЕАД през 2013 г. в състояние на декапитализация, с натрупани счетоводни загуби от почти 30 милиона лева. Верността на твърденията, изложени в изказването на Кацаров, не са подкрепени нито с писмени, нито с гласни доказателства. Така че, изявленията на Кацаров, че Костадин Ангелов през времето, когато е бил изпълнителен директор на болницата, е натрупал огромни дългове, безхаберно е харчел пари и е докарал до фалит "Александровска" болница, съдът установи, че са неверни", пише още в решението на съда.

"Доказаните клеветници и лъжци трябва да си плащат за вредите и щетите, които нанасят с думите си", написа в коментар във фейсбук Костадин Ангелов.

"Клеветите му бяха наказани и от Апелативния съд - София", написа Ангелов в поста, в който обяви, че е осъдил и на втора инстанция Кацаров и припомни някои от мотивите за решението на Апелативния съд.

"Мнозинството от настоящия състав приема, че внимателния и аналитичен разбор на процесните изявления, направени от ответника Кацаров, СЪЗДАВАТ ВНУШЕНИЕ, че ищецът Ангелов е осъществил състав на престъпление по служба, тъй като е поддържано от ответника, че лечебното заведение е доведено до финансова разруха поради некомпетентно осъществени управленчески функции от ищеца"

„Публично разпространеното изявление за извършено от дадено лице престъпление, съставлява изявление, съдържащо твърдение за осъществено престъпно деяние от това лице . . . Когато това твърдение е невярно - когато лицето не е извършило престъплението, което му е приписано, то изявлението е клеветническо - опозоряващо доброто му име в обществото, накърняващо честта и достойнството му, т.е. противоправно"

"Съдът, в своето мнозинство, приема, че ответникът е обективирал публични изказвания, които съставлява клеветническо изявление, което е вредоносно, тъй като е позорящо за името и честта на ищеца."

"Ето защо исковата претенция следва да бъде уважена в размер на 5000 лв., равняваща се на приблизително 8 минимални работни заплати" написа Ангелов.

