16-годишен хвана Богоявленския кръст в р. Росица край Павликени

16-годишният Валентин Велев извади Богоявленския кръст в община Павликени. Осемнайсет бяха смелчаците, пробвали се в борбата за кръста. Ритуалът се проведе при моста на река Росица до град Бяла черква и събра няколкостотин души в публиката. Събитието се организира от Община Павликени, съобщиха от местната управа.

Хваналият кръста е ученик в ПГАТ „Цанко Церковски", специалност „Механизация на селското стопанство". „Пожелавам да са живи и здрави, благословени. Да имат късмет, любов и най-вече здраве", каза той. Според поверието, щастливецът, извадил кръста на Богоявление, ще бъде здрав цяла година и ще носи здраве и късмет на всеки, който се докосне до него.

Кръстът остава завинаги притежание на този, който го хване. Разпятието е изработено от майстора-дърводелец Слави Тасев от с. Лесичери.

Всички участници получиха награди от кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов. Специални награди бяха дадени и на най-младия участник - 13-годишния Мирослав Чеков от Павликени, и най-възрастния - 79-годишния Васил Галев от град Бяла черква.

"Брегът на река Росица се утвърди като дом на богоявленския ритуал в нашата община – място, което събира хората и съхранява традицията жива. Нека кръстът донесе здраве, благоденствие и успех на всички, които го докоснат, и на всички нас – повече вяра, разбирателство и добрина през годината", пожела Емануил Манолов.

Отец Димитър благослови всички участници и освети кръста, преди да го хвърли в реката, а за настроението на публика и участници се погрижиха оркестър „Павликени".



