ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германец спря Димитър Кузманов на старта в Нотинга...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22037451 www.24chasa.bg

16-годишен хвана Богоявленския кръст в р. Росица край Павликени

Дима Максимова

[email protected]

672
16-годишният Валентин Веле, който извади Богоявленския кръст, с кмета Емануил Манолов и отец Димитър. Снимка: Община Павликени

16-годишният Валентин Велев извади Богоявленския кръст в община Павликени. Осемнайсет бяха смелчаците, пробвали се в борбата за кръста. Ритуалът се проведе при моста на река Росица до град Бяла черква и събра няколкостотин души в публиката. Събитието се организира от Община Павликени, съобщиха от местната управа.
Хваналият кръста е ученик в ПГАТ „Цанко Церковски", специалност „Механизация на селското стопанство". „Пожелавам да са живи и здрави, благословени. Да имат късмет, любов и най-вече здраве", каза той. Според поверието, щастливецът, извадил кръста на Богоявление, ще бъде здрав цяла година и ще носи здраве и късмет на всеки, който се докосне до него.
Кръстът остава завинаги притежание на този, който го хване. Разпятието е изработено от майстора-дърводелец Слави Тасев от с. Лесичери.
Всички участници получиха награди от кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов. Специални награди бяха дадени и на най-младия участник - 13-годишния Мирослав Чеков от Павликени, и най-възрастния - 79-годишния Васил Галев от град Бяла черква.
"Брегът на река Росица се утвърди като дом на богоявленския ритуал в нашата община – място, което събира хората и съхранява традицията жива. Нека кръстът донесе здраве, благоденствие и успех на всички, които го докоснат, и на всички нас – повече вяра, разбирателство и добрина през годината", пожела  Емануил Манолов.
Отец Димитър благослови всички участници и освети кръста, преди да го хвърли в реката, а за настроението на публика и участници се погрижиха оркестър „Павликени".

16-годишният Валентин Веле, който извади Богоявленския кръст, с кмета Емануил Манолов и отец Димитър. Снимка: Община Павликени

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)