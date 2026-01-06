В морето в Албена хвърлиха 3 кръста, баща и син извадиха двата

Живко Господинов извади богоявленския кръст от морето в Балчик.

Това е четвърти път, в който той успява.Стигнал първи до кръста и миналата година. Първият му успешен опит е от 2019 година, вторият – през 2021 година. Скача в морето на Йордановден редовно. 27-годишният Живко Господинов е учител по физическо възпитание в професионалната гимназия по икономика и технологии „Иван Богоров" във Варна. Освен това е състезател на СКЛА „Добрич". „По професия съм учител, по душа съм треньор", казва той и уточнява, че 15 пъти е скачал за кръста в Балчик. „Пожелавам си всички деца, с които работя, да се развиват", заяви 27-годишният Живко и добави, че през миналата година е успял да сбъдне доста свои мечти. Ветеранът Мирослав Илиев от Балчик скача всяка година в морето на Йордановден, но за здраве, дава път на младите.16 души се хвърлиха за кръста, скачайки от кея на Морската гара в Белия град. Победителят получи награда от 100 евро, участниците по по 25. Група приятели - ученици от 11 и 12 клас в професионалните гимназии по ветеринарна медицина, аграрно стопанство и финансово-стопанската гимназия в Добрич, бяха дошли заедно в Балчик, за да участват в морската надпревара за кръста. Николай Колев скача за четвърти път за кръста. Александър Колев скача за втори път. Добромир Денев се включи за първи път. Николай Иванов скача за втори път. Васил Обретенов от езиковата гимназия „Гео Милев" в Добрич участва в надпреварата за първи път.

21 смелчаци се хвърлиха в ледените води на Черно море във ваканционното селище „Албена", за да извадят кръста. За поредна година в морето бяха хвърлени три кръста. Инициативата за това е на архимандрит Филип от храм "Св. Успение Богородично" от село Оброчище, който отслужи и празничния водосвет. Трите хвърлени кръста той обяснява с Божествената троица.Първият кръст бе изваден от 17-годишния Николай Павлов от Добрич. Той хваща кръста за втори път. Николай е ученик в частната гимназия „Райко Цончев" в Добрич.Вторият бе изваден от водата от Павел Павлов, който е баща на Николай. До третия стигна Венцислав Иванов, който за шеста година хваща кръста в Албена.

19-годишният Иван Тодоров извади кръста от морските води край Каварна. По професия той е готвач. За трети път влиза в студените морски води за Богоявленския кръст.

Тринадесет мъже се хвърлиха в морето край село Крапец в надпреварата за Богоявленския кръст. 32-годишният Петър Петров, който е родом от селото, успя да го извади от водата.Преди да бъде хвърлен в морето, кръстът бе осветен от отец Павел Максимов. На ритуала присъстваха областният управител Живко Желязков и кметът на Шабла Мариян Жечев. За Петър Петров това е първо участие в Богоявленския ритуал. Той сподели, че дълги години е живял и работил в Германия, наскоро се е завърнал в България, за да помага на семейството си. По думите му, животът в чужбина се е превърнал единствено в преследване на пари и той е спрял да вижда смисъл в него, което е и причината да се прибере в родината си.

За четвърта поредна година Валентин Сурталов извади кръста от морските води на къмпинг „Добруджа" край Шабла. Той е на 22 години и е последна година студент във военноморското училище „Никола Й. Вапцаров" във Варна. В надпреварата за изваждането на кръста се включиха девет смелчаци.Сурталов бе поздравен от областния управител Живко Желязков и от председателя на Общинския съвет на Шабла, д-р Йорданка Стоева. Преди да бъде хвърлен в морето, кръстът бе осветен от отец Павел Максимов. Валентин Сурталов сподели, че намира смисъл в движението, морето и в това да помага на другите. Той разказа, че е участвал в няколко големи благотворителни бягания, които са му показали колко силен може да бъде човек, когато знае защо тича. Сурталов е пробягвал разстоянията от Варна до Дуранкулак, както и от Резово до Дуранкулак по цялото Черноморие. Участвал е и в предизвикателството „24 часа бягане" на стадиона в Шабла, а едно от най-големите му приключения е преходът Ком – Емине с дължина около 600 км.