50 скочиха за кръста в Бургас, най-възрастният на 73 г.

30-годишният Иван Стоянов спаси Светия Кръст в Бургас. Над 50 ентусиасти се включиха в ритуала тази година.

Смелчаците бяха благословени от Сливенския митрополит Арсений, който хвърли Кръста във водите на Черно море.

Най-младият участник тази година е на 16, а най-възрастният на 73 години. 50 души скочиха в морето в Бургас.

Десетки бургазлии се включиха в събитията, посветени на днешния Йордановден. Честванията започнаха с празнична Света литургия, която беше отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския Митрополит Арсений и бургаски духовници в храм „Св. св. Кирил и Методий".

По традиция, след празничната Света литургия, на площада пред храма се проведе и ритуалът по освещаването на бойните знамена. Кметът Дшимитър Николов лично награди смелчаците след катоо бяха благословени от Сливенския владика Арсейний.

Сливенският митрополит отслужи и молебен за закрила на българските войни. На церемонията присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, народни представители, общински съветници и граждани.

Веднага след това духовниците поведоха литийното шествие, което премина по централните улици на града и завърши на Моста. Там над 50 смелчаци се включиха в ритуала по спасяването на Светия Кръст. Тази година най-бърз се оказа 30-годишният бургазлия Иван Стоянов.