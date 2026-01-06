ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

50 скочиха за кръста в Бургас, най-възрастният на 73 г.

Иван Стоян стигна наъ-бързо до кръста.

30-годишният Иван Стоянов спаси Светия Кръст в Бургас. Над 50 ентусиасти се включиха в ритуала тази година.

Смелчаците бяха благословени от Сливенския митрополит Арсений, който хвърли Кръста във водите на Черно море.

Най-младият участник тази година е на 16, а най-възрастният на 73 години.

50 души скочиха в морето в Бургас.
50 души скочиха в морето в Бургас.

Десетки бургазлии се включиха в събитията, посветени на днешния Йордановден. Честванията започнаха с празнична Света литургия, която беше отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския Митрополит Арсений и бургаски духовници в храм „Св. св. Кирил и Методий".

По традиция, след празничната Света литургия, на площада пред храма се проведе и ритуалът по освещаването на бойните знамена.

Кметът Дшимитър Николов лично награди смелчаците след катоо бяха благословени от Сливенския владика Арсейний.
Кметът Дшимитър Николов лично награди смелчаците след катоо бяха благословени от Сливенския владика Арсейний.

Сливенският митрополит отслужи и молебен за закрила на българските войни. На церемонията присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, народни представители, общински съветници и граждани.

Веднага след това духовниците поведоха литийното шествие, което премина по централните улици на града и завърши на Моста. Там над 50 смелчаци се включиха в ритуала по спасяването на Светия Кръст. Тази година най-бърз се оказа 30-годишният бургазлия Иван Стоянов.

На 6 януари почитаме и паметта на поета революционер Христо Ботев. Днес се навършват 178 години от неговото рождение.

Храм "Св. св. Кирил и Методий" се изпълни с народ.
Храм "Св. св. Кирил и Методий" се изпълни с народ.

Иван Стоян стигна наъ-бързо до кръста.
50 души скочиха в морето в Бургас.
Кметът Дшимитър Николов лично награди смелчаците след катоо бяха благословени от Сливенския владика Арсейний.
Храм "Св. св. Кирил и Методий" се изпълни с народ.

