ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е движението при 64 км на магистрала...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22037810 www.24chasa.bg

Мъж на Христова възраст за втори път хвана кръста край Горна Оряховица

Дима Максимова

[email protected]

1312
Мъжко хоро извиха в Янтра след изваждането на кръста Снимка: Община Горна Оряховица

33-годишният Димитър Божков извади Богоявленския кръст от водите на река Янтра при Александровския мост, свързващ Първомайци и Горна Оряховица. За втори път Димитър е първенец в надпреварата на Йордановден, станал е спасителят на кръста и преди две години. Смелчагата, който е родом от ловешкото село Александрово, е баща на момченце и глава на горнооряховско семейство. Здраве и късмет през цялата година пожела Димитър на всички мъже, скочили на Богоявление за спасяването на Светия кръст.

По традиция първенецът получи парична награда от кмета на общината Николай Рашков, както и от кмета на Първомайци Ясен Янков, посочиха от местната управа.

Общо 19 мъже се хвърлиха след кръста в ледените води на реката при Първомайци, след като Богоявленски благослов отправиха отец Анатолий и отец Петър от храма „Възнесение Господне".

След изваждането на кръста храбреците извиха в реката мъжко хоро под съпровода на музиканти от ФА „Сидер войвода".

Две 16-годишни момчета бяха най-младите участници в тазгодишния ритуал, а доайенът е 65-годишният Йонко Минчев.

Празникът се организира за поредна година от кметството в Първомайци с подкрепата на Община Горна Оряховица.

Мъжко хоро извиха в Янтра след изваждането на кръста Снимка: Община Горна Оряховица
Кметът Николай Рашков поздрави спасителя на Богоявленския кръст Снимка: Община Горна Оряховица
Мъжко хоро извиха в Янтра след изваждането на кръста Снимка: Община Горна Оряховица
Кметът Николай Рашков поздрави спасителя на Богоявленския кръст Снимка: Община Горна Оряховица
Мъжко хоро извиха в Янтра след изваждането на кръста Снимка: Община Горна Оряховица
Кметът Николай Рашков поздрави спасителя на Богоявленския кръст Снимка: Община Горна Оряховица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)