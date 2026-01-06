Мъж на Христова възраст за втори път хвана кръста край Горна Оряховица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

33-годишният Димитър Божков извади Богоявленския кръст от водите на река Янтра при Александровския мост, свързващ Първомайци и Горна Оряховица. За втори път Димитър е първенец в надпреварата на Йордановден, станал е спасителят на кръста и преди две години. Смелчагата, който е родом от ловешкото село Александрово, е баща на момченце и глава на горнооряховско семейство. Здраве и късмет през цялата година пожела Димитър на всички мъже, скочили на Богоявление за спасяването на Светия кръст.

По традиция първенецът получи парична награда от кмета на общината Николай Рашков, както и от кмета на Първомайци Ясен Янков, посочиха от местната управа.

Общо 19 мъже се хвърлиха след кръста в ледените води на реката при Първомайци, след като Богоявленски благослов отправиха отец Анатолий и отец Петър от храма „Възнесение Господне".

След изваждането на кръста храбреците извиха в реката мъжко хоро под съпровода на музиканти от ФА „Сидер войвода".

Две 16-годишни момчета бяха най-младите участници в тазгодишния ритуал, а доайенът е 65-годишният Йонко Минчев.

Празникът се организира за поредна година от кметството в Първомайци с подкрепата на Община Горна Оряховица.