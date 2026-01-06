Младеж от Варна извади кръста в Банско. Седем участници се впуснаха в ледените води. Светият кръст беше изваден от Стефан Анастасов, 24-годишен младеж от Варна. Кметът Стойчо Баненски и цялото ръководство на община Банско поздравиха участниците и отправиха пожелания за здрава и успешна 2026 година.

С духовно единение в Банско и Добринище беше отбелязан християнският празник Богоявление. Жители и гости на Банско станаха част от празника, посветен на вярата и надеждата за здраве и благоденствие.

Честванията започнаха с празнична света литургия в храм „Света Троица", водена от свещеник Георги Хаджигеоргиев. След богослужението беше извършен традиционният Богоявленски водосвет пред Духовно-историческия музей „Свети Паисий Хилендарски".

Празникът беше отбелязан и в град Добринище, където започна с литургия в църквата „Св. св. Петър и Павел", водена от свещеник Борис Галчев. След водосвета, с литийно шествие до река Десилица, 25 младежи се хвърлиха във водата за здраве. Кръстът беше изваден от Цветан Халачев на 18 години от Добринище.