Оставиха за постоянно в ареста видинчанина, умъртвил с нож приятелката си

Окръжен съд – Монтана взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 34-годишния Е. Т. С., срещу когото е повдигнато обвинение за убийство.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по внесено от прокуатурата искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо Е. Т. С. срещу когото е повдигнато обвинение за това, че на 1 януари 2026 г. в село Якимово, област Монтана умишлено е умъртвил 27-годишната Н. В. Т. от гр. Видин.

Пред съда Е. Т. С. заяви, че се разкайва и съжалява за стореното, признава се за виновен и сам поиска да остане в ареста.

След като се запозна със събраните по делото доказателства и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, Окръжен съд – Монтана прие, че има обосновано предположение, че обвиняемият Е. Т. С. е извършител на престъплението, в което е обвинен и за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода" не по-малко от 10 години. Съдът е намерил, че в конкретния случай съществува реална опасност Е. Т. С. да извърши друго престъпление или да се укрие – избягал е от местопроизшествието след извършване на деянието.

Определението подлежи на незабавно изпълнение и на обжалване с частна жалба и частен протест пред Апелативен съд – София в тридневен срок.