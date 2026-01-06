За ден 17 шофьори дадоха положителна проба за алкохол, 4 - за наркотици

В рамките на изминалия ден с а установени общо 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 8 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4, четирима са отказали тестване, съобщават от полицията.

13 626 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 15 621 водачи и пътници. Съставени са 3968 фиша и 410 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.