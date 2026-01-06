Гроздан Караджов разговаря по телефона с гръцкия си колега заради блокадите по границата

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе телефонен разговор с министъра на инфраструктурата и транспорта на Република Гърция Христос Димас, във връзка с продължаващите блокади от страна на гръцките фермери на гранични пунктове и основни пътни артерии между България и Гърция.

По време на разговора министър Караджов изрази сериозната загриженост на българската страна от ескалиращите протести, които продължават повече от месец и водят до образуването на дълги колони от товарни автомобили на българска територия, значителни икономически загуби и сериозни затруднения за българските превозвачи. Той подчерта, че блокадите не само нарушават свободното движение на стоки и хора в рамките на Европейския съюз, но и оставят стотици шофьори да чакат с часове при тежки зимни условия, пише БТА.

Вицепремиерът отбеляза, че е необходимо в най-кратки срокове да бъде намерено решение на ситуацията, тъй като продължителните блокади имат тежко отражение върху транспортния сектор и веригите на доставки в региона.

От своя страна министър Димас заяви, че гръцката страна добре осъзнава проблемите, които настоящата ситуация създава за съседните държави, и активно търси решение. Той информира, че министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис лично следи ситуацията и е отправил покана за среща с представители на фермерите още преди две седмици, като се очаква техният отговор в най-близко време. По думите на Димас, желанието на гръцкото правителство е въпросът да бъде решен възможно най-скоро, при запазване на добросъседските отношения между двете държави.

По време на разговора Гроздан Караджов поиска от министър Димас изложените от българска страна съображения да бъдат предадени на представителите на протестиращите, както и да бъде заявено желанието му за лична среща с тях. Целта на подобна среща е да бъдат обсъдени възможни решения, които да отчитат интересите на всички засегнати страни – българските, гръцките и другите чуждестранни превозвачи – и да гарантират предвидимост, безопасност и непрекъснатост на транспортните връзки между България и Гърция.

Във връзка със заявените намерения за пълно затваряне на границата за период от 48 часа, министър Караджов постави въпроса за осигуряване на временни прозорци и маршрути за преминаване на тежкотоварните автомобили, като подчерта, че гарантирането на проходимост е от ключово значение за ограничаване на икономическите щети и предотвратяване на сериозни смущения в международния транспорт.