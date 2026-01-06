ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Няколко студенти са ранени при израелска операция ...

Почина журналистът Николай Стефанов

Николай Стефанов СНИМКА: Фейсбук/Труд

На 75 години почина журналистът Николай Стефанов, съобщиха колегите му от в. "Труд".

Той е роден в софийското село Калотина на 27 март 1950 г., завършил е английската гимназия в София и "Журналистика" в Софийския университет "Св. Кл. Охридски".

Работи като репортер във вестник "Земеделско знаме" от 1974 до 1977, като екскурзовод в "Интерхотели" - "Балкантурист" (1978-1980 г.) и като редактор във вестник "Учителско дело" от 1981 до 1984 г., когато постъпва като редактор в международния отдел на в. "Труд".

Поклонението ще бъде в петък - 9 януари 2026 г., от 12 ч на Централните софийски гробища, пише БТА. 

