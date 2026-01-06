ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Възстановено е движението при 64 км на магистрала "Тракия" в посока Бургас

АМ „Тракия"

Възстановено е движението при км 64 на АМ "Тракия" в посока Бургас. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Движението в участъка по-рано беше ограничено заради катастрофа.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

