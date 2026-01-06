ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата тази вечер

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22039024 www.24chasa.bg

Близо 200 смелчаци "спасиха" кръста на Йордановден в община "Родопи" (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1676
Смелчаци от село Първенец се хвърлиха за кръста на Богоявление

Атанас Трайков хвана Разпятието в село Първенец, а шестокласник в Белащица

Близо 200 смелчаци хванаха кръста на Богоявление в община "Родопи", съобщиха от администрацията.

Празничният ден започна с тържествена Света литургия във всички населени места от Родопската яка, а кметът Павел Михайлов присъства на ритуала за спасяване на богоявленския кръст в реката над село Първенец. След това поведе литийното шествие до мъжкото хоро в студените води на реката в Храбрино.

Атанас Трайков беше първият, който хвана кръста в село Първенец. Младият мъж скача за първи път в студените води, но се оказа най-ловък сред 30-те в надпреварата.

Традициите на Йордановден бяха спазени и в село Храбрино. Литийно шествие с гайди и млади момчета поведоха хората до река Пепелашка, където беше извършен Велик Водосвет и традиционното потапяне във водите на реката. Над 20 смелчаци скочиха, но Димитър Апостолов беше първият, който извади кръста. Дванадесетокласникът скача за четвърти път, но за първи успява. 

Стилян Джингаров, Борислав Буков, Георги Праматаров и Мирослав Власев извадиха едновременно светия кръст в Брестовица.

Шестокласникът Макси спаси богоявленския кръст в Белащица.
Разпятието беше хвърлено и в Устина, Кадиево, Оризари, Брестник, Браниполе, Крумово и Марково.

Смелите мъже във всички населени места получиха подарък – хавлия и тениска с надпис и герба на общината.

"Честит празник! Пожелавам ви здрава и успешна година! Нека този свят ден да ни даде здраве и сила. Да бъдем по-добри и по-смирени, а на всички именици пожелавам да са здрави, късметлии и да носят с гордост и чест името си!", пожела кметът на общината Павел Михайлов.

Атанас Трайков хвана Разпятието в село Първенец
Атанас Трайков хвана Разпятието в село Първенец
Шестокласникът Макси хвана кръста в Белащица
Шестокласникът Макси хвана кръста в Белащица

Смелчаци от село Първенец се хвърлиха за кръста на Богоявление
Атанас Трайков хвана Разпятието в село Първенец
Шестокласникът Макси хвана кръста в Белащица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Над 3 часа България се сбогува с Димитър Пенев - Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка (Видео, снимки)