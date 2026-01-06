Близо 200 смелчаци "спасиха" кръста на Йордановден в община "Родопи" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Атанас Трайков хвана Разпятието в село Първенец, а шестокласник в Белащица

Близо 200 смелчаци хванаха кръста на Богоявление в община "Родопи", съобщиха от администрацията.

Празничният ден започна с тържествена Света литургия във всички населени места от Родопската яка, а кметът Павел Михайлов присъства на ритуала за спасяване на богоявленския кръст в реката над село Първенец. След това поведе литийното шествие до мъжкото хоро в студените води на реката в Храбрино.

Атанас Трайков беше първият, който хвана кръста в село Първенец. Младият мъж скача за първи път в студените води, но се оказа най-ловък сред 30-те в надпреварата.

Традициите на Йордановден бяха спазени и в село Храбрино. Литийно шествие с гайди и млади момчета поведоха хората до река Пепелашка, където беше извършен Велик Водосвет и традиционното потапяне във водите на реката. Над 20 смелчаци скочиха, но Димитър Апостолов беше първият, който извади кръста. Дванадесетокласникът скача за четвърти път, но за първи успява.

Стилян Джингаров, Борислав Буков, Георги Праматаров и Мирослав Власев извадиха едновременно светия кръст в Брестовица.

Шестокласникът Макси спаси богоявленския кръст в Белащица.

Разпятието беше хвърлено и в Устина, Кадиево, Оризари, Брестник, Браниполе, Крумово и Марково.

Смелите мъже във всички населени места получиха подарък – хавлия и тениска с надпис и герба на общината.

"Честит празник! Пожелавам ви здрава и успешна година! Нека този свят ден да ни даде здраве и сила. Да бъдем по-добри и по-смирени, а на всички именици пожелавам да са здрави, късметлии и да носят с гордост и чест името си!", пожела кметът на общината Павел Михайлов.